VALLELUNGA PRATAMENO – Dal M5S riceviamo e pubblichiamo: “Il 29 Marzo 2018 è stato convocato il Consiglio comunale per l’approvazione del PEF e del conseguente piano tariffario (aliquote) per la tassa sui rifiuti (TARI). In un articolo de La Sicilia del 3 Aprile 2018, la minoranza accusa l’amministrazione comunale di non aver dato per tempo la documentazione ai consiglieri per analizzare gli incrementi dei costi di gestione – come affermano i consiglieri di minoranza stessi (fonte articolo La Sicilia 3 aprile 2018). Il 5 Aprile apprendiamo la nota in risposta al suddetto articolo da parte del Sindaco e della Giunta comunale, che accusa, i consiglieri che hanno votato contro il Pef (tra cui parte dei consiglieri della stessa maggioranza) dicendo: “ …è sinonimo di irresponsabilità ed incoscienza, di carenza di dovere nell’osservare le norme di legge e di mancanza di senso di appartenenza all’istituzione che si rappresenta…” (fonte Il Fatto Nisseno 5 aprile 2018) Il Meet up M5S Vallelunga, alla luce di tutto ciò, chiede all’attuale amministrazione comunale dei chiarimenti in merito: “ Noi in qualità di cittadini e di contribuenti, abbiamo il diritto di capire cosa sta succedendo, e vogliamo sapere dall’attuale amministrazione, perché in altri comuni, aderenti al SRR Caltanissetta Nord, si riescono a diminuire i costi (o per lo meno a non aumentarli) a carico dei cittadini e a dare un servizio efficiente, adottando la raccolta “porta a porta” ed eliminando i cassonetti per le vie del paese; queste azioni erano parte del programma elettorale dell’attuale amministrazione (lista civica “Vallelunga nel cuore”) che a distanza di due anni non sono state realizzate.>> – poi continuano gli attivisti locali pentastellati. Il Pef nella seduta del Consiglio comunale del 29 marzo 2018 ha ottenuto 6 voti contrari (3 di maggioranza e 3 di opposizione), 2 astenuti (entrambi della maggioranza) e due voti a favore, su un totale di 10 consiglieri presenti.

(fonte dei dati – La Sicilia articolo del 3 Aprile 2018) Riferimenti Articolo La Sicilia 3 Aprile 2018 http://www.ilfattonisseno.it/2018/04/a-vallelunga-pratameno-pef-nonapprovato/ http://www.ilfattonisseno.it/2018/04/vallelunga-sul-pef-sindaco-e-giuntachiariscono/

