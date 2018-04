VALLELUNGA PRATAMENO – Il 4 Marzo 2018 è stato un momento storico per Vallelunga Pratameno; finalmente il M5S raggiunge quota 43% (circa) e diventa il primo partito del paese. Il 7 Marzo 2018, è stata realizzata una video-intervista a favore dell’appendice locale della Lega che ha demonizzato e sfruttato l’immagine di Vallelunga, per mettere in risalto i risultati elettorali locali. Il Meet up 5 Stelle di Vallelunga, non accetta la descrizione del nostro paese come “piccolo enclave leghista”. <<E’ una definizione che non ci appartiene, da vallelunghesi e da siciliani. Sappiamo benissimo che il risultato della Lega è solo un risultato di voti destinato al candidato locale, il leghista Ognibene, ma le sue scelte di appartenenza politica non devono identificare un intero paese e un’intera popolazione>>. – afferma il gruppo di attivisti locali – <<Sfruttare il tema dell’immigrazione, in un paese come il nostro dove non c’è nessun immigrato, ma si contano in massa gli emigrati, è solo pura demagogia; si sfrutta un problema di grande rilevanza, solo per raccogliere un piccolo numero di consensi, ai soli fini personalistici, a discapito dell’immagine di un paese e della gran parte della gente che non ha votato per la Lega.>> Alla luce dei risultati delle urne, il 4 marzo, e nel rispetto dell’espressione di ogni cittadino, si conferma la forza del Movimento 5 Stelle, che vede in Vallelunga Pratameno una nuova roccaforte dei pentastellati nel territorio del Vallone. Il Meet up si presenta per la prima volta, in competizioni elettorali, alle elezioni amministrative del 5 Giugno 2016, dimostrando una crescita costante, passando per le elezioni regionali fino ad arrivare all’attuale 43% circa delle elezioni politiche 2018. (Meet Up Movimento 5 Stelle Vallelunga-Corso G. Garibaldi, 32 – 93010 Vallelunga Pratameno (CL) Liborio Gaeta – Resp. Comunicazione) FOTO D’ARCHIVIO)

Mi piace: Mi piace Caricamento...