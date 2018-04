VALLELUNGA PRATAMENO – A partire da oggi, 17 aprile, sono in distribuzione i secchielli e sacchetti per la raccolta dell’umido, presso il palazzo municipale al piano terra dalle ore 8.00 alle ore 13.oo, anche nei giorni di sabato e domenica. il servizio di porta a porta avrà inizio dal 23 aprile 2018; da sabato 21 aprile saranno rimossi tutti i cassonetti, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata anche se ricade in giornate festive infrasettimanali, come previsto nel nuovo calendario settimanale in distribuzione. L’informativa arriva dagli ambienti comunali.

