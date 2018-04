Il Sindaco, dopo le discussioni sull’approvazione Pef, modifica la raccolta rifiuti nel comune

Dopo gli scontri in Consiglio comunale del 29 marzo in cui la minoranza e parte della maggioranza hanno votato contro il provvedimento di aumento delle aliquote del servizio di raccolta rifiuti, in capo al SRR Nord di Caltanissetta, viene pubblicata nell’albo pretorio on line del Comune di Vallelunga Pratameno, l’ordinanza del Sindaco Pelagalli sul nuovo sistema di raccolta rifiuti.

Nell’ordinanza, datata 10 aprile 2018, Il Sindaco Avv. Tommaso Pelagalli, dispone la rimozione di tutti i cassonetti stradali, adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 21 aprile 2018.

Inoltre, sempre nella stessa ordinanza viene fatto obbligo, a partire dal 23 aprile 2018, a tutti i cittadini di depositare i rifiuti negli appositi contenitori davanti la soglia del proprio numero civico, per permettere gli operatori della SRR Nord Caltanissetta il loro ritiro secondo le modalità e gli orari che sono indicati nel calendario di raccolta pubblicato sul sito dell’Ente http://www.comune.vallelunga.cl.it/

Per gli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ed anche ai venditori ambulanti di prodotti alimentari e non, di conferire i rifiuti debitamente separati per tipologia, provvedendo a mettere in essere ogni modalità idonea ad evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Le violazioni saranno sottoposte a sanzioni che andranno dalle € 25,00 a € 500,00secondo quanto disposto dalle normative in riferimento. Inoltre il servizio di controllo e rispetto delle leggi in materia , sarà affidato al Comando di Polizia Municipale del Comune, in collaborazione con la SRR.

I cittadini possono, a partire dalla giornata odierna, recarsi presso il Palazzo Comunale per ritirare i secchielli e i sacchetti idonei, nonché i fogli informativi in merito al servizio.

(articolo di Liborio Gaeta Fonte il sito web http://www.comune.vallelunga.cl.it/)

