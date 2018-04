L’apprendimento per i giovani a portata di click. Arcistrauss sempre più ombelico del mondo con rappresentanti di Università messicana e turca che si sono incontrati presso il Centro Europeo della Cultura “Francesca Sorce” per un meeting nell’ambito del progetto Enter Digital ERA che, coordinato dalla Strauss e finanziato dalla Commissione Europea, vede partner anche organizzazioni da Colombia, Argentina, Uruguay, Francia, Polonia ed Estonia. A rappresentare l’Università Messicana il prof. Giuseppe Lo Brutto, la prof.ssa Ada Cabrera, mentre per l’università Turca erano presenti la prof.ssa Nurgul Buyukkalay e il prof. Atahan Tasyurek. La partnership crossettoriale ha l’ambiziosa missione di mettere a punto un metodo di investigazione sui bisogni di giovani e comunità che, grazie all’uso di strumenti digitali e informatici, sia facilmente applicabile dalle NGO in diversi contesti socio-economici e geografici. Quello di Mussomeli ha rappresentato il primo incontro partecipato in esclusiva dalla Strauss e dalle Università. Ne seguirà un altro ad Antalya in Turchia, ospitato dall’Università Turca. Durante il meeting, è stato messo a punto un questionario di indagine da applicare a partire da Settembre 2018 in 6 diversi Paesi in America Latina ed in Europa. Dagli sviluppi delle indagini condotte nei diversi Paesi e dalla fase di test del metodo stesso, le Università produrranno uno studio da pubblicare su riviste scientifiche internazionali. Un risultato tangibile, dunque, e innovativo, frutto della cooperazione fra mondo delle organizzazioni no-profit e Università. Esprime grande soddisfazione il presidente della Strauss Jose Mario Messina che dichiara: “Sono mesi di lavoro molto intensi per la Strauss. Giusto 2 settimane fa ospitavamo a Mussomeli docenti universitari portoghesi e youth workers da Germania e Macedonia, adesso chiudiamo i lavori di questo primo meeting con docenti universitari turchi e messicani e, a giorni, ospiteremo 3 youth worker Finlandesi che si aggiungeranno ai 10 volontari internazionali da Francia, Spagna, Polonia, Estonia che vivono a Mussomeli e supportano la Comunità locale attraverso attività di volontariato. E’ una Mussomeli sempre più internazionale, e noi della Strauss siamo felici di dare un contributo così importante alla crescita socio-culturale del territorio”.(Associazione Strauss)

