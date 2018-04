PALERMO – L’assessore all’Istruzione Roberto Lagall ha incontrato i rettori delle universita’ siciliane, dando seguito all’incontro promosso dal presidente Nello Musumeci a gennaio. “E’ la prosecuzione di un percorso di condivisione strategica sulle problematiche di maggiore rilevanza del sistema universitario regionale – spiega – Le necessita’ individuate sono molteplici e, nei limiti delle risorse disponibili, ci adopereremo da subito per individuare la scala delle priorita’, avviando tavoli di lavoro su temi specifici, in sinergia con gli atenei”.

Nel corso della riunione, si e’ comunque registrata una positiva convergenza sulla definizione dei prossimi obiettivi della programmazione triennale 2018-2020 ed e’ stato pianificato un confronto permanente con il Coordinamento regionale delle Universita’ siciliane (Crus). “L’intenzione del governo regionale e’ quella di ridare adeguata attenzione alla ricerca e alla formazione accademica – dice Lagalla – intervenendo con efficacia nell’interdizione della continua fuga di cervelli dalla Sicilia e ridando attrattivita’ al nostro sistema universitario. E’ importante garantire continuita’ tra scuola, universita’ e mondo del lavoro, intervenendo sull’apprendistato di terzo livello, sul potenziamento delle azioni di orientamento, placement ed internazionalizzazione, confermando il sostegno alle scuole di specializzazione di area medica, cosi’ come ai dottorati di ricerca”.

E’ quindi stato posto l’accento sul diritto allo studio, trasversale alle diverse problematiche, riconosciuto come una priorita’ da tutti i rettori. In particolare, ad intervenire sul tema e’ stato Francesco Basile, Rettore dell’Universita’ di Catania che, nell’esprimere apprezzamento per la sensibilita’ dell’assessorato verso le esigenze di studenti e giovani laureati siciliani, sottolinea: “E’ necessario prevedere un aumento dei fondi per le borse di studio agli studenti idonei, perche’ i finanziamenti attuali non riescono a garantire una copertura totale. Inoltre, emerge la necessita’ di bandire contratti aggiuntivi per le scuole di specializzazione di area medica e per i dottorati di ricerca”.

E su questo aspetto converge anche il rettore Giovanni Puglisi, dell’Universita’ Kore di Enna, neo-presidente del Coordinamento regionale delle universita’ siciliane: “Sul finanziamento delle borse di studio e della ricerca, in particolare quella di area umanistica e giuridico-sociale, e’ importante intervenire al piu’ presto – spiega – Tengo a sottolineare l’importanza della prosecuzione di una collaborazione strategica e continuativa con la Regione Siciliana, che ritengo proficua e fondamentale per sostenere un reale sviluppo del sistema universitario isolano”.

Salvatore Cuzzocrea, neo rettore a Messina ha detto di apprezzare e condividere la necessita’ di “una stretta collaborazione, tra Regione e Universita’”. Il rettore di Palermo, Fabrizio Micari, ha posto in evidenza la necessita’ di una rinnovata attenzione al sistema universitario, ancora oggi troppo penalizzato rispetto agli Atenei delle regioni del Nord e aggiunge: “Ci auguriamo che questo incontro sia foriero di ulteriori e utili sviluppi. E’ stato tracciato un quadro completo delle problematiche esistenti, dal diritto allo studio ai Consorzi universitari, dal funzionamento degli Ersu al supporto alla ricerca e lo spirito e’ stato sicuramente positivo. Auspichiamo che adesso si passi ad atti concreti”.

Gia’ nei prossimi giorni, l’assessore Lagalla inviera’ ai Rettori una prima proposta riguardante il superamento dei problemi piu’ urgenti che, se condivisa, permettera’ di varare tempestivamente le prime azioni relative alla programmazione triennale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...