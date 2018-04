SIRACUSA – La Corte d’appello di Catania ha condannato a 10 anni di carcere, per omicidio, Sebastiano Musso, 44 anni, siracusano. L’uomo e’ accusato di aver ucciso nel marzo del 2016 il suo migliore amico, Franco Iraci, 44 anni, commerciante d’auto di Siracusa, al culmine di una lite scoppiata per un apprezzamento a una donna incontrata in un locale notturno. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, Musso avrebbe colpito l’amico con una manata al volto. In primo grado il gup di Siracusa aveva inflitto all’imputato 12 anni di reclusione.