TRAPANI – Ha accoltellato la moglie davanti alla figlia. I poliziotti della Squadra mobile di Trapani hanno arrestato l’uomo di 67 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E’ stata la vittima a chiedere aiuto al 113 riferendo di essere stata accoltellata alla schiena dal marito. Sul posto gli agenti hanno trovato la donna e la figlia minorenne in forte agitazione. La vittima ha raccontato dei frequenti litigi e maltrattamenti subiti da lei e dai tre figli, due dei quali minorenni. Quella volta il coniuge, senza un apparente motivo, le ha dato una coltellata alla spalla con un coltello da cucina. In casa c’era anche la figlia minore e temendo per la sua incolumita’, ha chiuso a chiave il marito in camera, dove il personale della Volante lo ha trovato con un taglierino in mano pronto a lanciarlo contro le forze dell’ordine. Disarmato, e’ stato tratto in arresto.