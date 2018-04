PIETRAPERZIA – Un bimbo di due anni e’ morto a Pietraperzia, in provincia di Enna, dopo essere stato travolto da un furgone. E’ successo intorno a mezzogiorno. I militari della locale Stazione sono intervenuti in via Mandre, dove era stato segnalato il caso di un bambino travolto da un furgoncino della frutta e verdura. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il piccolo, Salvatore Termine, di due anni e mezzo, giocava davanti all’uscio di casa ed e’ sfuggito al controllo dei parenti, ponendosi davanti alle ruote del Fiat Porter, condotto da un giovane venditore ambulante di 21 anni, che stava ripartendo dopo una breve sosta. Sul posto e’ giunta immediatamente un’ambulanza del 118, ma per il bimbo non c’e’ stato nulla da fare. Il mezzo e’ stato sottoposto a sequestro, mentre la salma del piccolo e’ stata trasportata presso la camera mortuaria del cimitero di Pietraperzia. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare in modo certo la dinamica dell’evento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...