In Terza Categoria la Sommatinese è ormai ad un passo dalla promozione in Seconda categoria. La capolista Granata ha battuto 2-3 un’ostica Buterese grazie ai gol di Fonti, Amdouni e Parrinello. Un successo prezioso che ha permesso alla squadra sommatinese di consolidare il proprio primato in classifica, dal momento che l’Accademia Mazzarinese non è andata al di la dello 0-0 sul campo del Sicilianamente Montedoro. Per il resto, vittoria a tavolino per la Nissa (nella foto) 3-0 con il Campobello di Licata che non s’è presentato, mentre il derby deliano tra Gorgonia e Nuova Petiliana s’è concluso con un pirotecnico 2-2 finale. Per il resto, rotonda vittoria per il Santa Caterina 3-0 con la Marco Pantani di Villarosa con doppietta di Gangi e gol di Amico, mentre il Morgantina Aidone s’è aggiudicato il derby con il Sant’Anna Enna imponendole un pesante 5-0. In classifica la Sommatinese è prima con 45 punti in 19 gare; l’Accademia Mazzarinese segue a 39 ma con 21 partite giocate, terzo posto per il Gorgonia con 32, Nissa e Nuova Petiliana a 29, Santa Caterina a 27, Marco Pantani e Morgantina con 24, Buterese e Sicilianamente Montedoro con 23, Sant’Anna con 20 e Campobello di Licata con 19.

