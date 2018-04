In terza categoria inatteso passo falso della Sommatinese che ha perso 2-1 con la Valguarnerese. Inutile la rete del momentaneo vantaggio della capolista su rigore con Parrinello poiché gli ennesi hanno poi centrato l’uno due vincente in rimonta. In precedenza la Nissa Fc (nella foto) aveva sconfitto 4-0 il Gorgonia Delia compiendo un importante passo avanti verso la qualificazione ai play off, mentre la Nuova Petiliana ha perso 2-3 in casa contro la vice capolista Accademia Mazzarinese ora seconda a – 4 dalla capolista Sommatinese ma con due gare in più giocate. Per il resto, solo pari tra Buterese e Marco Pantani Villarosa, mentre s’è chiusa 1-1 la sfida tra Santa Caterina e Sant’Anna Enna. Netta affermazione per la Sicilianamente Montedoro 3-0 con il Morgantina. In classifica Sommatinese prima con 39 punti, segue l’Accademia Mazzarinese con 35 ma con due gare in più rispetto alla capolista; terzo posto per il Gorgonia con 28 punti e quarto per la Nissa Fc con 26, seguono Nuova Petiliana a 25, Marco Pantani e Santa Caterina a 24, Sicilianamente Montedoro, Valguarnerese e Buterese a 23, Morgantina a 21, Campobello a 19 e Sant’Anna Enna a 17.

