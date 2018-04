CATANIA – Un romeno di 34 anni, Chemal Ghita, e’ stato arrestato dalla polizia di Stato a Catania nell’ambito del ferimento per motivi passionali di due romeni avvenuto l’8 aprile a colpi di coltello a serramanico e con un collo di bottiglia. Sei giorni dopo l’aggressione, avvenuta in viale Africa, erano stati arrestati per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate un connazionale di 31 anni, George Mustafa, e un catanese di 47, Francesco Barbera. Le due vittime erano il compagno e il fratello della ex di uno degli aggressori. Una delle vittime era stata medicata nel Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro per tagli alla gamba e alla mano giudicati guaribili in 10 giorni, la seconda era stata ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale Garibaldi per una profonda ferita da arma da taglio al torace.