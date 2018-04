CATANIA – Ha insultato pesantemente e tentato di aggredire in aula, nel palazzo di giustizia di piazza Verga, a Catania, il Gip che aveva appena convalidato il suo arresto e disposto per lui il carcere per rapina ed evasione. A bloccarlo, impedendogli di raggiungere il giudice, sono stati gli agenti della Mobile che lo avevano arrestato. L’uomo e’ stato portato in carcere per la rapina e denunciato in stato di liberta’ per il tentativo di aggressione. Oltraggio a giudice in udienza e’ il reato per in quale la procura della Repubblica di Catania trasmettera’ gli atti ai colleghi di Messina per legittima suspicione.