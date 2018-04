CALTANISSETTA – Prosegue la corsa al vertice nel girone provinciale della squadra maschile del TC Caltanissetta che domenica 15 aprile sulla terra rossa amica ha superato per 6 a 0 il Match Ball Mascalucia. Nisseni convincenti e sospinti da un cospicuo pubblico che ha assiepato le tribune del circolo nisseno. Nel dettaglio: Luca Potenza ha superato G.Trombetta 6-1 6-1; nel secondo match Davide Ragonese ha vinto per il ritiro di D. Arena che si è infortunato nel riscaldamento pre-partita; poi è stata la volta di Salvatore Lacagnina che ha regolato A. Arena per 6-1 6-4; nell’ultimo singolare Davide Potenza ha avuto ragione di Giorgio Licandro per 7-6 6-1. Nei due doppi, Davide Potenza e Salvatore Lacagnina hanno ottenuto il punto per l’ulteriore infortunio di un avversario ed infine Luca Potenza a Davide Ragonese hanno intascato il match con un doppio 6-0.

