CALTANISSETTA – Il Teatro Stabile Nisseno, con la direzione artistica di Giuseppe Speciale, prosegue la stagione Teatrale all’Oasi della Cultura con lo spettacolo “TAXI A DUE PIAZZE” domenica 8 Aprile rappresentato dalla compagnia “Il volo delle comete” di Amantea Calabria.

“Taxi a due piazze”, un classico della commedia brillante creato dalla penna ironica del commediografo inglese Ray Cooney. Il protagonista di “Taxi a due piazze” si chiama Mario Rossi ed è un uomo dal nome banale, l’aspetto ordinario, un lavoro comune (fa il tassista) e una vita semplice: bella casa, moglie innamorata, abitudini consolidate. Una vita talmente serena che Mario l’ha moltiplicata per due! Bigamo soddisfatto, vive infatti con la moglie Carla a piazza Risorgimento e con la moglie Barbara a piazza Irnerio. Grazie ai turni del suo lavoro e ad una pianificazione perfetta di orari e spostamenti, tutto scorre felicemente, con le due donne totalmente inconsapevoli l’una dell’altra. Quando però a causa di un banale colpo alla testa il tassista viene ricoverato in ospedale e fornisce due indirizzi di residenza diversi, iniziano i guai… Tra giornalisti curiosi, vicini di casa invadenti e ispettori di polizia chiamati ad indagare, la situazione si complica e da qui in poi sarà tutto un susseguirsi di equivoci, coincidenze, bugie a catena, scambi di identità, brillanti trovate e scombinati errori nel tentativo forsennato e sempre più difficile di nascondere la verità. Un crescendo inarrestabile di situazioni assurde e di ritmo incalzante che porteranno a un finale brillantemente spiazzante. Tonino Sesti che per l’occasione interpreta il tassista romano Mario Rossi mentre Enzo Alfano presta il volto a Walter Fattore, suo sfaccendato vicino di casa che, saputa la verità sulla bigamia dell’amico, si ritroverà suo malgrado complice e protagonista delle situazioni più comiche e imbarazzanti. Ad affiancarli sul palco troviamo un valido cast, Roberta Del Rosario, Anna Buffone, luca Alfano, Giuseppe Miraglia; Giacomo Aversa, Anna Guido Rizzo, Vanda Iorno e Massimo Boiocchi. Tutti abili e naturali, ben sintonizzati in una commedia che si basa su battute fulminanti e precisi incastri dei tempi comici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...