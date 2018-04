CALTANISSETTA – Romba il motore della Fiat 850, con alla guida il monrealese Francesco Ferreri (a destra nella foto), navigato dal nisseno Antonello Polizzi, pronta ad affrontare il percorso della 102^ Targa Florio, mitica competizione motoristica siciliana. La coppia, uno degli equipaggi della Scuderia PS Start, non vede l’ora che giunga il fatidico 3 maggio. Il pilota, pluricampione siciliano auto storiche classe 1000 primo raggruppamento, vanta la partecipazione a più di 35 rally coronati da ottimi piazzamenti, mentre il navigatore, noto a Caltanissetta per la sua attività di imprenditore, alla sua prima esperienza sottolinea: “Sono felice e molto emozionato di prendere parte a questa affascinante gara. Non nego l’emozione che permea il mio esordio, spero di essere in grado di espletare al meglio il mio compito. Oltre che alla Targa Florio, saremo presenti al rally della mia città, quello di Caltanissetta; in seguito pianificheremo le altre gare. Ringrazio la scuderia Ps Start, in particolare il presidente Stefano Pillitteri e tutti gli amici che mi hanno sostenuto in questa avventura. Il mio ultimo ma commosso pensiero è per l’amico Francesco Sarrica, storico navigatore di Ferreri, che ci ha lasciati prematuramente; da lassù sono sicuro che sarà felice di vedermi seduto sul suo sedile”.

