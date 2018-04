SUTERA – (Amministrazione Comunale) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera una riduzione della TARI sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche del 9% rispetto all’anno scorso. Una attenzione continua all’ambiente e alla raccolta differenziata ha permesso dal 2014 fino ad oggi di ridurre la tariffa mediamente del 22% con picchi del 27%. A brevissimo la raccolta dell’umido permetterà di abbassare ulteriormente la tariffa per il prossimo anno. “Ci riteniamo molto soddisfatti. La riduzione della TARI per il secondo anno consecutivo dimostra l’attenzione sia da parte dei cittadini che dell’amministrazione sulla raccolta differenziata. Abbiamo raggiunto il 36% nel 2017 senza ancora introdurre la raccolta dell’umido che partirà a brevissimo. Ciò ci permetterà una performance ancora migliore e un ulteriore abbassamento della tariffa”. La riduzione in consiglio comunale è passata con i voti della maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta.

