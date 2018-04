SUTERA – A meno di un anno dall’inaugurazione del cammino della Magna Via Francigena Palermo – Agrigento, l’amministrazione comunale di Sutera si appresta a dare inizio alla nuova stagione 2018 sostenuta dai dati sui flussi che, sino ad oggi, hanno permesso di raggiungere risultati ben oltre le aspettative iniziali. Basta pensare che, sulla base delle “Credenziali del Pellegrino” rilasciate dall’associazione che si cura di realizzare il progetto, alla data odierna si stima siano transitati per il paese dal 2017 cioè dall’inizio ad oggi di circa 400 pellegrini di cui una gran parte ha pernottato per ripartire l’indomani mattina. Subito dopo l’inaugurazione, avvenuta proprio a Sutera (Foto inaugurazione) attraverso l’organizzazione di una conferenza presso il chiostro del convento dei Carmelitani, l’Amministrazione Comunale, coadiuvata dal comune capofila di Castronovo, assieme ai progettisti Dott. Davide Comunale Dott.ssa Irene Marraffa e Dott. Gregorio Chiarenza, ha promosso diverse iniziative che hanno portato visibilità al progetto a livello nazionale, divulgandolo attraverso i social media (foto intervista RAI video dei ragazzi ecc.) e la guida ufficiale del cammino la cui copertina raffigura il meglio che possa esprimere il percorso: il sentiero che da Monte Caccione conduce all’ingresso del Paese (Foto guida ufficiale) che è diventato un must a livello internazionale. Tanto è vero che diversi giornalisti esteri hanno parlato del cammino fregiandosi delle immagini del nostro borgo. I più recenti sono stati un regista ed un operatore della tv di stato Giapponese che si sono trattenuti sul territorio per più di un mese a girare un documentario sulla storia e le tradizioni locali. Sfruttando il fatto che, sin dall’antichità, Sutera è stata una delle tappe fondamentali del cammino, l’Amministrazione Comunale ha coinvolto l’intera cittadinanza nella conoscenza e nello sviluppo del progetto, incoraggiando gli operatori locali a sviluppare strategie commerciali adatte a questo nuovo tipo di visitatori, al fine di potenziare e rendere qualitativamente elevato il livello di accoglienza. Suffragata dall’elevata vocazione all’ospitalità dei Suteresi, la risposta è stata immediata ed ha portato ad un fermento sociale che si concreta in gesti di cortesia e amicizia da parte dei semplici cittadini ed in un livello di offerta turistica elevata da parte degli operatori commerciali. In prospettiva, diversi sono i piani di sviluppo previsti dall’Amministrazione per il futuro, attinenti al potenziamento del progetto stesso, è recente la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che permetterà di attuare la promozione attraverso diverse fasi. Il primo immediato appuntamento è legato alla partecipazione alla fiera di settore “ Fa La Cosa Giusta ” di Milano con uno stand per rappresentare il nostro gruppo di lavoro alla più importante fiera sul cammino, sugli stili di vita consapevoli e sul consumo critico. La seconda attività, ben più imminente, connessa alla promozione della Magna Via Francigena durante i tre giorni di Fiera, sarà la stampa di parte del materiale informativo (n. 4.000 copie brochures), da distribuire ai visitatori interessati e da riusare per altri eventi. Terzo obiettivo a breve termine sarà la segnalazione dei percorsi interni, attraverso la posa delle “mattonelle indica via”. Infine, l’amministrazione Comunale, si adopererà a predisporre una pianificazione strategica di medio periodo ove verranno incoraggiate: la diversificazione dell’offerta attraverso lo sviluppo di nuovi tipi di accoglienza low cost, una pianificazione territoriale dei quartieri al fine di mettere in luce le risorse storiche e monumentali (Foto antico ospitale di San Simone) inerenti il cammino e tutte le iniziative di supporto e sviluppo possibili.

