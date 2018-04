Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 2-25-41-42-74-87. Numero jolly: 13. Numero Superstar: 54. Nessun “6”. Un “5+1” realizzato a Luogosanto (SS) che vince 636.480,00. Realizzato anche un “5*” a Castelvetrano (TP) presso il punto vendita Di Girolamo Rosario Antonio in via Mazzini 118, che vince 2.570.400,00 euro. Il jackpot per il “6” sale a 28.400.000 euro.