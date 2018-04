Chi lo avrebbe mai detto che avremmo trascorso una serata indimenticabile a Teatro! Domenica 18 marzo, alle ore 18, noi, studenti del Luigi Russo di Caltanissetta ci siamo trovati a vivere un’esperienza unica nell’assistere alla versione teatrale del famoso romanzo di Verga “I Malavoglia “con Enrico Guarneri nella regia di G.Ferro.

Eravamo “54 amici” a Teatro” tra ragazzi e insegnanti: proprio così…forse ad alcuni potrà sembrare strano che al di fuori delle ore scolastiche si possano condividere insieme ai propri Docenti momenti di coinvolgenti emozioni. Io ho avuto la fortuna di leggere prima il romanzo, ma vedere sulla scena i personaggi che prendevano vita è stato da sballo, abbiamo persino dimenticato di avere i cellulari, noi che siamo cellulari dipendenti! Gli attori sono stati bravissimi nell’interpretare i personaggi ed i dialoghi erano fedeli al testo. Per me è stato davvero emozionante perché era la mia prima esperienza di partecipazione ad una rappresentazione teatrale. Lo stesso è accaduto alla mia compagna Fiorella che si trova nella nostra città da 6 mesi.

“Io vengo dal Venezuela – dice Fiorella Lipani – e non immaginavo che andare a Teatro potesse essere così bello! In Venezuela non era consentito andare a Teatro,non era possibile. La mia prima esperienza è stata qui in Italia. Ad inizio ho avuto paura di non comprendere lo spettacolo a causa della lingua, ma alla fine ho compreso tutto perché gli attori parlavano in modo chiaro. E poi ci hanno anche fatto ridere”. Il nostro ringraziamento va ai nostri Docenti che ci trasmettono l’amore per la cultura ed anche all’organizzazione dello spettacolo teatrale, nella persona della giovane e simpatica Alessandra Falci.

Dimenticavo: non siamo andati via senza salutare gli attori che ci hanno concesso di realizzare con loro uno scatto indimenticabile!

(Scritto da Paola Terrana e Fiorella Lipani classe 1°A Economico L.Russo CL)

