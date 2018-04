GELA – Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, hanno tratto in arresto un 29enne di Gela, gia’ noto per fatti analoghi alle forze di polizia. In particolare i carabinieri di Gela, che da tempo avevano sotto “osservazione” l’uomo, hanno proceduto a un controllo sottoponendolo a una perquisizione presso un garage di sua pertinenza dove gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto, all’interno di un sottotetto, un grosso sacco di cellophane trasparente che conteneva 1 kg di marijuana grezza ancora in stato di essiccazione e due sacchetti piu’ piccoli di colore verde con all’interno complessivamente altra sostanza dello stesso tipo gia’ confezionata; mentre all’interno di un mobiletto e’ stato rinvenuto un bilancino di precisione e tutto il necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente rinvenuta.

Alla luce della prima scoperta, la perquisizione e’ stata estesa all’abitazione, all’interno della quale, occultati nella camera del giovane sono stati rinvenuti 2000 euro circa in banconote di medio taglio, ritenuti provento dell’illecita attivita’ di spaccio. Nel complesso sono stati sequestrati circa 1,5 kg di marijuana che, insieme al denaro e a tutto il materiale per il confezionamento e’ stato sottoposto a sequestro. Il pusher e’ stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, cosi’ come disposto dal pm di turno presso la Procura di Gela, e’ stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela