Sono trascorsi quasi un anno all'insediamento dell'amministrazione Carbone ma non si riesce ad intravedere il cambiamento tanto auspicato.

Togliendo Il primo mese dove molti sostenitori si sono muniti di ramazza e hanno pulito il paese da lì il nulla, solo odio verso l’avversario politico che fa notare le loro negligenze cercando di stanarlo colpendo persone o associazioni vicino a lui.

Il Paese è allo sbando aiuole con erba alta oltre un metro altresì dicasi di tutte le periferie strade sommerse di erba, sport e teatro messi in ginocchio, tasse aumentate al massimo consentito come la distribuzione dell’acqua tramite autobotte comunale, cimitero quasi sempre lasciato a secco di acqua e sevizi igienici in condizione pietose, l’unico loro pensiero è stato quello di aumentarsi le indennità di carica a partire dal loro insediamento percependo la somma più alta consentita. Hanno voluto dichiarare il dissesto senza prima effettuare un piano di risanamento finanziario come dichiarato da loro in campagna elettorale con il rischio di 3 mobilità di dipendenti comunali cosa che loro avevano negato al momento della dichiarazione di dissesto e che invece ora si stanno muovendo in tal senso.

Nel 2017 e ancora oggi non hanno portato il piano economico finanziario riguardante la tassa,sui rifiuti dobbiamo aspettarci un aumento anche su questa tassa? E la tanta sbandierata diminuzione 30% dove è andato a finire? Non sono stati capaci di trovare a tutt’oggi un assistente sociale comune sprovvisto dal giugno 2017, non sono stati capaci nel trovare un dirigente aerea tecnica ripiegando su quello precedente tanto criticato da loro quando era stato nominato dalla vecchia amministrazione. Il paese ha bisogno di una svegliata se voi non ne siete capaci togliete il disturbo e date al cittadino la, possibilità di avere un Sindaco degno di essere chiamato tale. Sommatino vuole rinascere voi lo state portante nelle viscere più oscure.

Un ultima cosa avete pure tolto il saluto alla gente visto che non costa niente quantomeno questo glielo potete ridare…

Salvatore Letizia , Consigliere Comunale, Intesa civica per un Domani

