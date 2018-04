SOMMATINO. Il Comune di Sommatino, con il sindaco Elisa Carbone, è stato premiato tra i Comuni Virtuosi della Sicilia in materia di raccolta differenziata a Catania alle Ciminiere dal presidente della Regione Nello Musumeci (nella foto). La menzione speciale al Comune di Sommatino è stata attribuita per le performance mensili elevate di raccolta differenziata oltre il 50%. <In meno di un anno abbiamo già ottenuto ottimi risultati! – ha detto il sindaco Elisa Carbone nella pagina di facebook dell’amministrazione comunale – condividiamo questo risultato con gli operatori della Tekra e con Carmelo Indorato, ringraziandoli per il loro lavoro, e con tutti i cittadini che si impegnano quotidianamente nella corretta differenziazione dei rifiuti>. Il primo cittadino ha annunciato che presto ci saranno altre novità. <Novità che ci porteranno a traguardi più importanti. Obiettivo 65%!>.

