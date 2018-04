Andrea Morreale ex dirigente UIL Trasporti aderisce nel Sindacato SNALV Confsal. La notizia è stata ufficializzata dal commissario Manuel Bonaffini che inoltre ha sottolineato: “Chi trova un bravo sindacalista trova un tesoro. Mai come oggi le relazioni industriali sono necessarie tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro, Morreale farà parte della segreteria interprovinciale. I recenti avvenimenti nazionali ed internazionali hanno messo in evidenza quanto sia importante, oggi più che mai, poter contare su una classe dirigente aperta, preparata, capace. I lavoratori hanno un gran bisogno di sindacalisti moderni, in grado contrattare anche sui piani di sviluppo professionale, sulla formazione, che condividessero la responsabilità delle scelte aziendali. E’ imprescindibile combattere la crisi economica e la disoccupazione in Sicilia, è necessaria una politica di sviluppo delle attività produttive finalizzata alla tutela degli interessi dei cittadini eliminando le logiche clientelari di spartizione del denaro pubblico e posti di lavoro, bisogna togliere dalle mani dei politici la possibilità di potere muovere a proprio piacimento gli strumenti dell’economia locale. ll sindacato Nazionale SNALV Confsal autonomo sempre impegnato dalla parte dei più deboli, dei disoccupati, e pensionati, dei lavoratori precari e sono alla ricerca di un nuovo modello sindacale basato sulla rappresentanza territoriale e di categoria”.

Il Commissario dello SNALV Confsal ha poi aggiunto: “Operare nelle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, il nostro territorio è purtroppo caratterizzato da una elevata precarietà e da una preoccupante disoccupazione. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare le istanze dei lavoratori precari, dei disoccupati e dei pensionati. Inoltre siamo già a lavoro per formare una squadra capace di dare risposte ai lavoratori e di difendere i loro diritti in tutte le categorie, individuando importanti figure sindacali in tutti i settori, specie in quello dei trasporti, della sanità, degli enti pubblici, della piccola e media impresa e del commercio. Viviamo purtroppo in un complicato momento storico, dove la grave crisi economica sta distruggendo tutte le tutele sindacali e i diritti dei lavoratori, ma non bisogna arrendersi. Siamo sicuri di poter contribuire al miglioramento e allo sviluppo del territorio anche attraverso il nostro impegno nel mondo del lavoro”.

