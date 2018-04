MILENA – Completate le verifiche sportive e tecniche, tutto pronto a Milena per la competizione organizzata da Passione & Sport. Tutti presenti i big della vigilia. Sono 64 i piloti che hanno completato le operazioni di verifica, tecniche e sportive del 1 Slalom del Vallone in programma questo fine settimana sulla Sp 24, che conduce alle porte di Milena, città del Nisseno che ospita la competizione. La manifestazione motoristica organizzata dal nuovo sodalizio sportivo Passione & Sport si svilupperà su un percorso della lunghezza di 2,890 Km con 12 postazioni di rallentamento che prevedono ciascuna una distanza tra le barriere di birilli di 12 metri. Tutti presenti i big annunciati della vigilia, primo tra tutti il messinese di Torregrotta Giovanni Greco che con la sua Radical SR4 vorrà bissare il successo dello Slalom di Salice, archiviato appena una settimana fa. “Il percorso – spiega Greco – è molto impegnativo, specialmente per noi delle port, ma è indubbiamente interessante. In ogni caso, sarà una gara di allenamento in vista della stagione”. A dare filo da torcere al messinese, ci sarà il giovane campione e arrembante Emanuele Schillace, su vettura gemella che che ancora per i colori della T.M. Racing testerà la vettura alla luce delle nuove configurazioni di motore, telaio e aerodinamica. Da Trapani, si presenta forte della sua esperienza Nicolò Incammisa che ancora su Radical SR4 e dopo l’esordio stagionale a Sant’Andrea si presenta con una vettura ancora in configurazione 2017. “Sarà chiaramente una gara di test per noi” ha detto il pilota trapanese. Si presenta con chiare ambizioni di vertice ovviamente il giovane trapanese Giuseppe Gulotta, che sarà allo start con la Radical SR4 praticamente rivoluzionata da Peppe Spoto. Non mancheranno ovviamente sfide accese anche tra i sempre agguerriti piloti di gruppo A ed N. Domattina alle 8 scatterà la prima salita di ricognizione, non valida per classifica finale, cui seguirà lo Start della prima delle tre manche di gara, al meglio delle quali verrà redatta la classifica finale. A dirigere la competizione sarà il nisseno Michele Vecchio. La Cerimonia di premiazione concluderà poi il week end nisseno a Milena in Piazza Garibaldi.

