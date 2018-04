“Nel corso dell’operazione ‘Alto impatto’ che abbiamo svolto in tutta Italia lo scorso mese di febbraio, su 10.081 veicoli controllati abbiamo registrato 3.433 violazioni riguardanti gli pneumatici e 2.960 violazioni di altro genere”. Lo ha detto il direttore della Polizia Stradale, Giovanni Busacca, intervenendo alla presentazione della campagna ‘vacanze sicure’, promossa da ‘Pneumatici sotto controllo’ e Polstrada, che prevede oltre 10 mila controlli sulle strade dal 20 aprile al 31 maggio prossimi per valutare le condizioni degli pneumatici e l’attenzione degli automobilisti nei loro confronti. “I controlli fanno bene, ma devono essere accompagnati da un piano di informazione molto serrato”, ha poi aggiunto Busacca sottolineando che “degli pneumatici lisci, usurati, non omogenei sugli assi, o banalmente sgonfi, incidono in maniera determinante sulla frenata.