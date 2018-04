Sarà questo l’ argomento dell’incontro-dibattito organizzato dalle associazioni studentesche universitarie Controcampus, Azione Universitaria, Welove Unict, Ares, Libertas ed M.S.U da sempre considerate tra le più attive dell’intero Ateneo catanese e molto attente alle esigenze degli studenti.

Una sorta di adunata, vista l’importanza del tema che verrà trattato. I rappresentanti delle associazioni sopra indicate ed i loro associati, non hanno lasciato nulla al caso e messo in moto, già da settimane, la macchina organizzativa che lascia ben sperare in una cospicua e proficua partecipazione della comunità studentesca. L’evento, patrocinato dall’Assessorato Dell’Istruzione e Della Formazione Professionale della Regione Siciliana, ha lo scopo di dare impulso all’attività normativa e amministrativa, finalizzata allo sviluppo ed al progresso delle Istituzioni deputate alla formazione degli studenti siciliani.

Di alto profilo saranno i relatori che parleranno agli studenti, ovvero:

Francesco Basile, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Alessandro Cappellani Presidente dell’E.R.S.U. di Catania e Roberto Lagalla, Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana.

In merito è intervenuto il Presidente dell’Associazione Universitaria Controcampus Alessandro Lipera, già componente del Senato Accademico dell’Ateneo di Catania, il quale ritiene “fondamentale per la comunità studentesca questo momento di confronto, nella speranza che possa essere l’inizio di una collaborazione seria tra istituzioni e rappresentanti degli studenti e delle associazioni”. Ospiterà l’evento l’aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università degli studi di Catania.

