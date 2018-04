CATANIA – “Bisogna eliminare le sacche di parassitismo, i ‘mangiapane a tradimento’ e quelli che attendono i bandi europei solo per lucrare. Il denaro extra regionale va a chi veramente vuole fare impresa: quindi servono incentivi fiscali e dotare il territorio di infrastrutture per renderlo competitivo”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, oggi a Catania per un incontro con Sicindustria. “Serve poi un razionale utilizzo dei fondi europei – ha continuato Musumeci – perche’ le risorse extra bilancio non possono essere polverizzate e occorre fissare gli obiettivi sulle cose essenziali. Noi riteniamo che una industria di trasformazione, un’agricoltura di qualita’, un Turismo 12 mesi l’anno, possano determinare un modello di sviluppo in una realta’ quella del Mediterraneo dove la Sicilia puo’ diventare una piattaforma, un bacino euro-afro-mediterraneo per eccellenza”.

