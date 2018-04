PALERMO – L’Ars, nel corso della votazione per l’approvazione della Finanziaria 2018, ha approvato un emendamento che prevede la salvaguardia dei cosiddetti stabilizzati dei gruppi parlamentari e taglia da 58.571 euro a 38.071 euro la somma prevista da una normativa statale da destinare ai collaboratori esterni dei singoli deputati. Con l’emendamento, firmato da tutti i capigruppo, sottolinea il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, “l’Assemblea regionale risparmiera’ circa 1 milione 800 mila euro l’anno, per un totale di 9 milioni in questa legislatura”. La norma approvata mette ordine nelle retribuzioni degli 80 stabilizzati: il massimo che potranno ottenere nel corso di un anno sara’ di 58.571 euro e saranno previste anche fasce di importo minore. I deputati potranno avere massimo due collaboratori: uno potrebbe essere il tradizionale portaborse, l’altro un collaboratore qualificato che lo aiutera’ nella sua attivita’ legislativa. Infine, i deputati non sono obbligati a reclutare personale esterno, ma possono utilizzare le somme loro destinate per pagare gli stabilizzati.