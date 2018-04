PALERMO – Falsa partenza per i testi finanziari all’Assemblea regionale siciliana. Oggi doveva essere il giorno almeno per incardinare in particolare la legge di stabilita’, per consentire da domani il voto sui singoli articoli. Invece a mezzogiorno il presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’ ha fatto sapere che mancano alcuni documenti per i quali il governo Musumeci ha chiesto tempo fino alle 18. L’Aula e’ stata rinviata dunque alle 20. Un finanziaria extralarge quella attesa all’Ars: rispetto agli annunciati 35 articoli, ne contiene ben 120.