PALERMO – Prima sconfitta del governo sull’articolo 2 della legge di stabilita’ regionale. L’Aula ha bocciato la norma che prevedeva di incorporare l’istituto di Incremento Ippico per la Sicilia nell’Istituto sperimentale zootecnico. Ha votato contro il Pd. “Le leggi le fa il parlamento, non le fa il presidente della Regione per decreto – ha detto il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, incontrando i giornalisti subito dopo il voto – tengo a precisare che il Pd ha gia’ predisposto un disegno di legge sullo stesso argomento, che riguarda lo stesso istituto. Il voto con il quale in aula e’ stato soppresso l’articolo non era motivato da ostruzionismo ma, appunto, dalla necessita’ di difendere le prerogative del parlamento”. “E’ una norma manifesto che non potra’ trovare applicazione” aveva detto il dem Antonello Cracolici, invitando il Governo “a ritirare la norma”. L’Aula e’ stata sospesa per un’ora e riprendera’ alle 15.