RAGUSA- Arrestato per violenza, resistenza, oltraggio, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale un giovane guineano, da qualche anno residente a Modica, dove convive con una coetanea locale. Si tratta di Mazo Abdulave Bah, 21 anni, residente a Frigintini. Si era allontanato dall’azienda nella quale lavora, di proprieta’ della famiglia della compagna, a bordo di una Bmw, infuriato per via di un diverbio con un’altra dipendente. Giunto in contrada Rassabia, e’ andato a schiantarsi volontariamente contro il muro a secco di una proprieta’ privata distruggendolo. Stessa sorte per il veicolo. Nonostante il violento impatto, il giovane e’ uscito dall’abitacolo illeso. Alcuni automobilisti di passaggio, hanno lanciato l’allarme mentre sopraggiungeva la compagna che il 21enne ha strattonato facendola finire a terra. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale di Modica. A quel punto, si e’ scagliato contro i quattro agenti che ha colpito con calci e pugni, ingaggiando con loro una violenta colluttazione. Con non poche difficolta’ l’extracomunitario e’ stato bloccato e a quel punto trasferito presso il commissariato di Polizia di Modica, dove e’ stata interrogata la compagna la quale ha riferito che Bah aveva avuto un diverbio in azienda e che nella mattinata, dopo avere bevuto una bottiglia di alcol, era salito a bordo della sua auto allontanandosi ad alta velocita’, sostenendo di volere tornare nel suo Paese. L’uomo e’ stato condotto nel carcere di Ragusa, come disposto dal sostituto procuratore Francesco Riccio. I quattro ufficiali della polizia locale sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dove sono stati giudicati guaribili in 15 giorni. All’arrestato e’ stato contestato anche il reato di rifiuto a sottoporsi al test alcolemico. L’autovettura e’ stata sequestrata perche’ non coperta da assicurazione.

