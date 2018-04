SERRADIFALCO. A Serradifalco è stata costruita recentemente la prima villetta eco sostenibile (nella foto) con biomattoni in canapa, calce e legno, senza energia derivante da materiale combustibile fossile (gas o altro). Un’abitazione green a 360 gradi che, tuttavia, paradossalmente, non godrà di alcun contributo statale. Il progetto è stato portato avanti dalla famiglia di Rosario Salamone grazie al valente architetto serradifalchese Antonio Terrana che ha progettato l’abitazione di contrada Altarello con standard eco sostenibili. La casa è stata realizzata con una struttura in cemento armato e riempita con biomattoni interamente ecologici in canapa, calce e legno. Si tratta di materiale igro-regolatore capace di respirare, isolante, ignifugo e anti muffe. I pilastri sono stati rivestiti da biomattone in modo da creare il cosiddetto taglio termico. Gli infissi sono stati scelti ad alta efficienza e con vetri camera particolari tali da riflettere i raggi Uva ma non la luce. La casa sarà certificata in classe A4. Questa abitazione non godrà di alcuna energia derivante da materiale combustibile fossile (gas o altro). La fonte energetica, infatti, sarà affidata ad un impianto fotovoltaico da 5 Kw, mentre l’acqua calda sarà prodotta tramite impianto solare termico, riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza con macchine inverter in classe A+ e la cottura tramite piano induzione. Il tutto, come chiarito dai proprietari, senza contributo statale. Un paradosso, se si pensa che l’abitazione è stata realizzata seguendo i più elevati standard in materia di eco sostenibilità. I proprietari dell’abitazione non hanno goduto né di detrazioni fiscali per le energie rinnovabili, nè di Iva agevolata al 2%, come per chi compra case in classe A da un costruttore in quanto è il proprietario la sta facendo realizzare per cui non può goderne. Alla fine il grande merito di Rosario Salamone è stato di far costruire la sua abitazione seguendo standard che ne fanno, indiscutibilmente, la prima casa green a Serradifalco.

Carmelo Locurto 50 righe

Mi piace: Mi piace Caricamento...