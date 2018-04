SERRADIFALCO. Non è solo vivo nella comunità serradifalchese ma anche in diverse comunità liguri nelle quali ha vissuto il ricordo di Giuseppe Pace (nella foto), il carabiniere serradifalchese di 41 anni, in servizio al reparto operativo di Genova, morto tragicamente nell’ottobre dello scorso anno presso l’aeroporto Carlo Del Prete di Vercelli durante la fase di atterraggio di un lancio con il paracadute. Così ecco che a Giuseppe Pace è stato dedicato un memorial di ciclismo. Il carabiniere serradifalchese, infatti, oltre alla passione per il paracadutismo, coltivava anche quella per la bicicletta. E così gli organizzatori della quarantesima edizione della Sestri – Monte Gazzo, gara che si svolge annualmente Sestri Levante in Liguria e che è organizzata dalla società ciclistica Sestri Levante, ha deciso di dedicargli da questa edizione un Memorial di ciclismo per onorarne al meglio la memoria e la persona. Il memorial Giuseppe Pace si svolgerà il 25 aprile, giorno della liberazione, e prenderà il via alle ore 8,15 da Piazza Tazzol con il raduno dei ciclisti partecipanti, mentre la gara, riservata anche alla categoria delle donne, prenderà il via alle ore 9,45 con il tratto agonistico riservato alle categorie debuttanti, juniores, seniores, veterani, gentleman, donne A e donne B. Giuseppe Pace per anni aveva operato a Genova dapprima presso la stazione Maddalena, poi nel Nucleo Radiomobile e al Nucleo Operativo. Si era arruolato nell’Arma a 19 anni ed aveva 22 anni di esperienza. Un mese prima di morire tragicamente a Vercelli nel corso di quel lancio con il paracadute, aveva assunto il ruolo di brigadiere avendo vinto un concorso.

