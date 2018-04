SERRADIFALCO. Il bassista Peppe Sferrazza è in tournée in Cina. Per il musicista serradifalchese si tratta di una passerella che comprenderà la bellezza di 30 concerti. Peppe Sferrazza si esibirà con la Philarmonic Orchestra della Città di Sanremo nei teatri più importanti della Cina come il National Grand Theatre Beijieng di Pechino, il Poly Grand Theatre di Shanghai, il Tangshan Grand Theatre di Hebei e molti altri. La particolarità di questa esperienza musicale per lui sarà data dal fatto che è previsto un solo bassista in un’orchestra di 53 elementi scelti tra i maestri di tutta Italia. C’è da dire che per Peppe Sferrazza, una volta conclusa la tournèe in Cina, non finiranno certo gli impegni in quanto, al suo rientro a giugno, sarà in Russia per una serie di concerti con un progetto musicale creato da lui stesso e da altri due musicisti italiani.

