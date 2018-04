SERRADIFALCO. Si esibiranno sabato 28 aprile a Serradifalco al Teatro comunale “Antonio De Curtis” i fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso di Sutera. Cantanti, compositori e polinstrumentisti, i fratelli Mancuso, grazie ai loro raffinati lavori, basati sul recupero di materiali e moduli esecutivi della tradizione siciliana filtrati e reinventati in uno stile personale nuovo ed antico al tempo stesso, sono ormai riconosciuti a livello mondiale come icone culturali della Sicilia e della sua musica. Il concerto, che si intitola “Un canto essenziale”, è il terzo ed ultimo appuntamento con i concerti della sezione “Percorsi musicali” all’interno della stagione teatrale 2018 “Sipario Aperto”. L’evento proporrà le tappe più significative del percorso umano e musicale dei fratelli suteresi Enzo e Lorenzo Mancuso che proporranno un viaggio attraverso l’universo siciliano. Per informazioni si può telefonare al 375 – 5528859. La rassegna “Sipario Aperto” sarà affiancata alla Mostra “Vissuti d’autore”. Dalle ore 18.30, infatti, presso il foyer del Teatro, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra collettiva d’arte di artisti locali. In particolare esporranno Silvia Aquilina, Amodeo Miraglia e Gina Tortorici.

