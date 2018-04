SERRADIFALCO. Al rendiconto di gestione 2016, per essere portato all’esame del consiglio comunale, manca solo il parere dei revisori. E’ quanto emerso dall’incontro che il Collegio dei Revisori dei Conti, formato dal dott. Antonino Li Petri di Menfi, dal dott. Salvatore Vignigni di Rosolini e dalla dott.ssa Maria Carrubba di Mussomeli, ha avuto al palazzo comunale con il presidente del consiglio Agostino Ricotta e con i capigruppo consiliari di “Chi ci Crede Vince”, “Diventerà Bellissima” e M5S. Il presidente del consiglio Agostino Ricotta ha sollecitato il collegio dei revisori a fornire in tempi quanto più brevi possibile il parere di competenza al Rendiconto 2016, sia perché il consiglio comunale è stato già diffidato dal commissario regionale ad adempiere, sia perché anche la Corte dei Conti avrebbe intimato al Comune di procedere nel più breve tempo possibile al suo esame in consiglio. Il Movimento 5 Stelle (nella foto), invece, in una nota ha spiegato: <Dall’incontro con i revisori è emerso sostanzialmente che ad oggi manca il loro parere al Rendiconto 2016 poiché sono in corso di acquisizione documenti contabili necessari per potersi pronunciare; gli stessi Revisori hanno comunque rilevato che la differenza tra i saldi del Rendiconto 2015 e Rendiconto 2016, quest’ultimo attualmente con un disavanzo di 2.433.203 euro, è determinata da una diversa valutazione dei crediti e dei debiti del nostro Comune; pertanto, restiamo in attesa di prendere visione del parere espresso dal Collegio e delle eventuali indicazioni e raccomandazioni in esso contenute per la discussione del Rendiconto 2016 in modo da poter meglio comprendere quale sia la strada giusta da intraprendere per il bene dei cittadini>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...