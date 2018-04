SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco ha ottenuto il quarto posto tra i Comuni più virtuosi della provincia di Caltanissetta in materia di raccolta differenziata venendo premiato a Catania alle Ciminiere dal presidente della Regione. Inoltre è stato il primo comune in fatto di percentuale di differenziata nel proprio ambito di zona. Complessivamente invece s’è piazzato al 53° posto con una percentuale di raccolta differenziata del 62,25%. Un risultato importante che l’amministrazione comunale, tramite il sindaco Leonardo Burgio e il vice sindaco Basilio Martino (nella foto), ha commentato in questi termini: <Dopo appena 2 anni dall’insediamento di questa Amministrazione, quello che era un impegno (per molti irraggiungibile) é finalmente diventato realtà Siciliana e Nazionale e siamo stati premiati come paese virtuoso; ma questo traguardo non é della singola Amministrazione ma di tutti i cittadini che hanno consentito il raggiungimento di questo traguardo! Un ringraziamento particolare – ha detto il sindaco – anche alla mia squadra che ogni giorno mi ha aiutato e mi continua ad aiutare, nello specifico l’ex Vice Sindaco Lillo Speziale per il lavoro iniziale, difficilissimo, svolto sino a dicembre e il Vice Sindaco Basilio Martino che ha già consentito, nei primi mesi dell’anno, di aumentare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata; un’organizzazione tale che, numeri alla mano, ci vedrà scalare posizioni ed essere tra i primi Comuni di Sicilia anche il prossimo anno!>.

