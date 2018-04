SERRADIFALCO. I genitori di due alunni che frequentano le scuole superiori fuori Serradifalco e che hanno precedentemente anticipato i soldi degli abbonamenti, non avendo ricevuto i relativi rimborsi a distanza di anni da parte del Comune, hanno proposto un decreto ingiuntivo convenendo in giudizio il Comune di Serradifalco avanti al Giudice di Pace di Caltanissetta per il pagamento delle somme spettanti a titolo di rimborso del trasporto alunni pendolari degli anni 2015/16 e 2016/17, oltre interessi legali e spese del procedimento. Prima d’ora, non s’era mai avuta una simile iniziativa. I genitori degli alunni pendolari, tuttavia, hanno deciso di convenire il Comune in giudizio avanti il giudice di pace che, a questo punto, dovrà stabilire se la loro pretesa è legittima o meno.

