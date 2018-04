SERRADIFALCO. I fratelli Angelo Palmeri (nella foto) e Salvatore Palmeri, maestri di oboe e fagotto, a distanza di 4 mesi dalla loro ultima tournèe in Cina con la Nuova Orchestra Scarlatti, torneranno nuovamente nel paese del Sol levante per una nuova tournèe musicale di una settimana dal 25 aprile al 1° maggio. Nel corso della loro permanenza nel paese orientale Angelo Palmeri terrà una masterclass di oboe, ma anche un concerto come solista nel corso del quale proporrà il suo vasto quanto qualificato repertorio. Previsti poi anche due concerti sinfonici che saranno eseguiti entrambi al Gran Theatre di Harbin. Sempre nella stessa località, ma all’Harbin Opera House, si svolgerà sia la masterclass che il concerto come solista di Angelo Palmeri che in Cina ormai è parecchio conosciuto ed apprezzato al punto da essere stato nuovamente contattato per riproporre la propria prestigiosa presenza musicale in Cina.

