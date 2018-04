SERRADIFALCO. Sulla questione legata alla mozione di sfiducia al sindaco è tornato il gruppo consiliare di minoranza del Movimento 5 Stelle (nella foto) che in una nota ha annunciato che, per quanto sia stata firmata solo da loro stessi (cinque), è stata presentata lo stesso. Il numero è ovviamente insufficiente, ma la mozione è stata presentata lo stesso. Nella nota il M5 S serradifalchese, nel prendere atto che nessuno dei dieci consiglieri dei gruppi “Chi ci crede vince” e “Diventerà Bellissima” abbia firmato la mozione di sfiducia, hanno rilevato: <Ci aspettavamo da loro, come rappresentanti dei cittadini di Serradifalco, un atto di coraggio e di responsabilità che non c’è stato; di cosa hanno paura i consiglieri di maggioranza e del nuovo gruppo “Diventerà bellissima”? Di confrontarsi democraticamente nell’unica sede istituzionale che è il consesso consiliare? Di guardare e discutere con onestà la realtà drammatica che sta attraversando il nostro Comune, chiaramente descritta nelle motivazioni della stessa mozione di sfiducia? Oppure sono stati impauriti dal veto posto dal Sindaco che diffidava “i suoi consiglieri” dal firmare la mozione, pena la condanna come traditori di un progetto politico che non è mai esistito? La verità è che i consiglieri di maggioranza e anche del nuovo gruppo “Diventerà bellissima”, che ha voluto ritagliarsi uno spazio politico e un’autonomia che nei fatti non ha, hanno sempre supinamente e acriticamente avallato le politiche di questa amministrazione, non apportando niente di politicamente costruttivo, incapaci di una dialettica propositiva con la propria Giunta; abbiamo presentato lo stesso la mozione come atto di responsabilità verso il nostro elettorato e tutti i cittadini di Serradifalco. Non è stato accolto il nostro appello? Pazienza! Ma di una cosa siamo certi: del fumo che questa amministrazione ogni giorno propina, perché dell’arrosto non c’è neanche l’ombra>.

