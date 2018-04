SERRADIFALCO. Ha riscosso un successo rilevante la tournèe in Olanda di Laura Macrì (nella foto). La cantante serradifalchese s’è esibita a Leeuwarden, Tilburg ed Arnhem. Laura Macrì, nell’ambito della sua tournèe in terra olandese, ha proposto il suo repertorio con i brani contenuti nel suo ultimo album “Terra” riscuotendo tanti consensi nel contesto di esibizioni nelle quali la cantante serradifalchese ha abbinato musica classica e musica pop. Un mix che è piaciuto parecchio al pubblico olandese che è stato conquistato non solo dalla voce di Laura Macrì, ma anche dall’abile mescolanza di classico e pop nei suoi brani. Per altro, il talento musicale e canoro di Laura Macrì è molto stimato in terra olandese in quanto, proprio lì, è molto conosciuta come cantante della band metal olandese Mayan. Il suo nuovo album “Terra”, per altro, è stato creato in stretta collaborazione con i produttori Sacha Paeth (Avantasia) e Joost Van Den Broek (Ellen ten Damme, Kovacs), mentre Mark Jansen, leader storico della band dei Mayan, ha creato la musica.

