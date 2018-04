SERRADIFALCO. <Il direttore artistico responsabile e curatore d’immagine del programma Sanremo Young ci ha scelti per farci vivere un’esperienza fantastica affiancandolo e seguendo ogni consiglio, per come diventare un vero look Maker della Tv; mi sono ambientato benissimo venendo accolto nella grande famiglia della Alpacino Rai Service; in ogni caso, tornare al Teatro Ariston, stavolta da look maker e non più in veste di cantante, è stata per me una emozione indescrivibile>. Questo il commento di Antonio Perfetto, il look maker serradifalchese dopo l’esperienza al Sanremo Young dove ha curato il trucco ed il parrucco di gente come Marco Masini, Iva Zanicchi, Giusy Ferreri e Raffaele Renda piazzatosi secondo assoluto a Sanremo Young. Insomma, una gran bella esperienza professionale per il look maker serradifalchese. anche perchè, come ha spiegato, non era facile muoversi, soprattutto quando si era in pubblicità e bisognava mettere mano al trucco o ai capelli ingaggiando un’autentica lotta contro il tempo. A Sanremo Young Antonio Perfetto, che attualmente si divide tra la sua attività di parrucchiere e quella di docente di un ente di formazione, ha inteso ringraziare il responsabile della Alpacino service Rai, Giovanni Sciarrillo, ma anche tutti i suoi componenti per avergli permesso di inserirsi bene e di migliorare in un settore, quello del look maker in continua evoluzione.

