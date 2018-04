SERRADIFALCO. Arriva a Serradifalco la fibra ottica per banda ultra larga grazie all’approvazione da parte della Giunta di una convenzione con la Regione Siciliana e la Società Infratel Italia per la realizzazione nel territorio comunale della rete a fibra ottica per la banda ultra Larga con i fondi Por Fesr 2014/2020. L’approvazione dello schema di convenzione, che rientra nel “Piano Digitale Banda Ultra Larga”, consentirà di accelerare sui tempi di adesione alla proposta al fine di acquisire priorità nell’esecuzione dei lavori. La convenzione prevede la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga nel erritorio comunale serradifalchese. La ditta Infratel si impegna ad attuare sul territorio del Comune, nel rispetto del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, tutti gli interventi necessari per la realizzazione di reti a Banda Ultra Larga e di chiedere al Comune le autorizzazioni di scavo. Il Comune si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. La durata della convenzione è stata fissata in 5 anni. L’approvazione della delibera non ha comportato oneri economico a carico dell’Ente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...