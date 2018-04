SERRADIFALCO. Si sono svolte le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria facente riferimento ai dipendenti comunali. Erano sette i dipendenti comunali in lista. Il più votato è stato Gaetano Garofalo dell’Ugl con 15 voti. In questa tornata elettorale la Cgil ha fatto registrare 11 voti di lista. Di questi 2 sono stati i voti che ha ottenuto Giuseppe Benfante Picogna, mentre 9 sono stati quelli ottenuti da Pietro Spina. Per quanto riguarda la Uil, Raimondo Burgio ha ottenuto 11 voti, mentre Lucia Provenzano ne ha presi 3, per un totale di 14 voti di lista. Nella Cisl, infine, sono stati 14 i voti di lista, di cui 5 presi da Calogero Vilardo, 8 da Salvatore Aronica ed un solo voto attribuito alla lista. Gli eletti sono stati Gaetano Garofalo (Ugl), Raimondo Burgio (Uil), Pietro Spina (Cgil) e Salvatore Aronica (Cisl). Da notare che tre dei quattro neo eletti sono dipendenti a tempo determinato contrattista. Gli adempimenti elettorali sono stati espletati dalla Commissione Elettorale composta dai dipendenti comunali Giovanna Aronica per la Cisl Fp, Pietro Giumento per la Uil Fpl, e Angelo Duminuco per la Fp Cgil. I quattro i candidati eletti andranno a rappresentare la Rsu comunale per il prossimo triennio 2018/2020. Si attende ora la convocazione della Rsu uscita eletta in questa tornata al fine di eleggerne il nuovo presidente

