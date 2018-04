SERRADIFALCO. E’ in programma domenica 8 aprile la gara di scacchi “Torneo della solidarietà”. L’evento si svolgerà a Palazzo Mifsud ed è stato organizzato dal maestro internazionale di scacchi Rosario Amico in collaborazione con il Circolo Auser “Giuseppe Difrancesco”, il Cesvop, l’Associazione diritti degli anziani di Caltanissetta, l’Associazione l’Alfiere di Caltanissetta ed il Comune di Serradifalco. Il torneo inizierà alle 9,30 ed è previsto che si svolgerà con la formula semilampo 15’ con 8 turni di gioco e sistema italo svizzero. Previsto un tempo di riflessione a giocatore di 15’. Il programma prevede alle 9,30 l’iscrizione ed il sorteggio degli incontri, mentre alle 10 si inizia con il primo turno. Alle 11,30, con cadenza di un turno ogni mezzora, si concluderà il 4° turno, mentre nel pomeriggio si riprenderà con il 5° turno alle 15,30 per poi chiudere alle 17,30 quando, con la conclusione dell’8° turno, si procederà alla premiazione. Previste sette categorie di giocatori partecipanti all’evento: magistrale, Prima nazionale, seconda nazionale, terza nazionale, Esordienti, Under 16 e donna.

