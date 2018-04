SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha approvato il piano di gestione della Tari per il 2018 trasmesso dalla Srr Caltanissetta Provincia Nord. Il costo del servizio per il 2018 è di 1.005.406,38 euro. I costi operativi di gestione sono stati quantificati dalla Srr in 687.919,29 euro, mentre i costi comuni in 317.157,93 euro. I costi d’uso capitale in 329,16 euro. Nella relazione al Piano di gestione della Tari 2018 è emerso che i costi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ammontano a 134.520,98 euro, i costi per il trattamento e smaltimento dei rifiuti a 131.880,69 euro, i costi per la raccolta differenziata per materiale a 340.687,98 euro e i costi di trattamento e riciclo a 68.103,66 euro. I costi fissi, invece, riguardano lo spazzamento e il lavaggio delle strade per 12.725,98 euro, i costi amministrativi di accertamento e riscossione per 4589,17 euro, i costi generali di gestione per 305.396,75 euro e i costi comuni per 7172,02 euro. La parte fissa del Tributo Tari ammonta a 202.820,46 euro, mentre quella variabile a 883.576,75 euro. Complessivamente le utenze interessate al pagamento della Tari 2018 saranno 3277 di cui 2956 domestiche e 321 non domestiche.

