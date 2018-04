SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha affidato all’agronomo dott. Domenico Cavarretta l’incarico di elaborare un programma relativo all’esame biologico e di stabilità delle piante che compongono la struttura verde del cimitero comunale. L’amministrazione Burgio ha motivato l’incarico con il fatto che nel cimitero comunale sono stati posti a dimora numerosi alberi di diverse specie (pini, abeti, cipressi) che nel tempo hanno assunto notevoli dimensioni al punto che la loro attuale consistenza arrecano diversi problemi alle sepolture private, a quelle comunali ed alle infrastrutture cimiteriali. Pertanto l’amministrazione comunale ha deciso di acquisire uno studio specialistico attraverso il quale valutare quali interventi occorre attuare per il corretto mantenimento delle piante ornamentali, alberi di alto fusto, presenti all’interno del cimitero. E siccome il Comune non ha nel proprio organico dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali, ecco che l’amministrazione comunale ha deciso di avvalersi di un professionista esterno in possesso di adeguate competenze agronomiche al quale conferire l’incarico per l’elaborazione di un piano di esame biologico e di stabilità delle piante che compongono il verde del cimitero comunale per apportare eventuali tagli, ridimensionamenti o sostituzione di piante. L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

