In serie D pari beffa per la Sancataldese di Rosario Marcenò che ha pareggiato 1-1 con il Roccella al culmine di una partita incredibile nella quale i verde amaranto erano passati in vantaggio con un gol di Tosto nella prima frazione di gioco. La squadra ospite, soprattutto nel secondo tempo, ha mostrato determinazione, ma nessuno certamente si aspettava che al secondo minuto di recupero il Roccella riuscisse a pareggiarla. Un pari che ovviamente lascia l’amaro in bocca in tutto l’ambiente verde amaranto per un pari assolutamente beffardo. Ha invece vinto 2-3 fuori casa il Gela contro il Palazzolo. Una vittoria meritata per la squadra del golfo che ha saputo imporre la propria legge da subito con una doppietta di Alma ed un gol di Cuomo ai quali ha replicato Filicetti e, nel finale, Pelosi. In classifica risale il Gela portandosi al sesto posto con 46 punti, mentre la Sancataldese, suo malgrado, deve accontentarsi della politica dei piccoli passi portandosi a quota 40 in classifica.

