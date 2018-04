In serie D vince il Gela e perde di misura la Sancataldese. Entrando nel dettaglio della giornata, il Gela ha battuto 2-1 il Portici con una doppietta di Cosenza. Una vittoria in rimonta, con il Portici che s’era portato in vantaggio nel primo tempo al 18’ con Nocerino e con la squadra del Golfo che è stata capace di rimontare la rete dell’iniziale svantaggio ad opera dei campani. Il Gela è ora sesto in classifica a 49 punti, a – 5 dal quinto posto occupato dall’Igea Virtus. Chi, invece, la rimonta l’ha subita è stata la Sancataldese in casa del Troina. I verde amaranto sono infatti passati in vantaggio con Ouattara al culmine di una stupenda azione in contropiede. Tuttavia, nella ripresa gli ennesi hanno rimontato il match riuscendo, a tre minuti dalla fine a portarsi sul 2-1 e ad impedire alla Sancataldese di uscire imbattuta da Troina per come avrebbe meritato. La Sancataldese continua ad occupare la decima posizione in classifica con 40 punti.

